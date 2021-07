Lo sposo è positivo al Covid: almeno 50 ospiti in quarantena immediata (Di domenica 18 luglio 2021) La scoperta della positività al Covid dello sposo è avvenuta durante il viaggio di nozze: tutti i contatti stretti, ovvero gli ospiti del matrimonio e i parenti, sono stati messi in isolamento per dieci giorni Hanno partecipato ad un matrimonio scoprendo, nelle ore successive, che lo sposo era positivo al Covid. E così una cinquantina L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 18 luglio 2021) La scoperta della positività aldelloè avvenuta durante il viaggio di nozze: tutti i contatti stretti, ovvero glidel matrimonio e i parenti, sono stati messi in isolamento per dieci giorni Hanno partecipato ad un matrimonio scoprendo, nelle ore successive, che loeraal. E così una cinquantina L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

fanpage : Tutti gli invitati al matrimonio sono in isolamento e ci resteranno almeno fino a mercoledì. - zazoomblog : Lo sposo è positivo oltre 50 invitati finiscono in quarantena - #sposo #positivo #oltre #invitati - giulio_galli : RT @fanpage: Tutti gli invitati al matrimonio sono in isolamento e ci resteranno almeno fino a mercoledì. - aranciaverde : RT @fanpage: Tutti gli invitati al matrimonio sono in isolamento e ci resteranno almeno fino a mercoledì. - LorenzoOlivier : RT @fanpage: Tutti gli invitati al matrimonio sono in isolamento e ci resteranno almeno fino a mercoledì. -