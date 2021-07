Lazio, Luis Alberto resta? Possibile confronto con Tare: la situazione (Di domenica 18 luglio 2021) Continua a tenere banco il caso Luis Alberto in casa Lazio: Possibile un confronto tra lo spagnolo e il ds Tare La questione legata a Luis Alberto non può non tenere ancora banco in casa Lazio. Lo spagnolo ieri è sceso in campo nella prima amichevole estiva, realizzando anche una doppietta. La sua situazione però va ancora chiarita. Infatti, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, la squadra e Sarri sembrano averlo perdonato, ma la palla ora passa alla società. Non può dunque essere escluso un ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021) Continua a tenere banco il casoin casauntra lo spagnolo e il dsLa questione legata anon può non tenere ancora banco in casa. Lo spagnolo ieri è sceso in campo nella prima amichevole estiva, realizzando anche una doppietta. La suaperò va ancora chiarita. Infatti, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, la squadra e Sarri sembrano averlo perdonato, ma la palla ora passa alla società. Non può dunque essere escluso un ...

