Laurel Hubbard, prima donna trans alle Olimpiadi (Di domenica 18 luglio 2021) Gareggerà nel sollevamento pesi, per la Nuova Zelanda: ma i criteri utilizzati dal CIO per stabilire chi possa competere tra le donne sono molto discussi Leggi su ilpost (Di domenica 18 luglio 2021) Gareggerà nel sollevamento pesi, per la Nuova Zelanda: ma i criteri utilizzati dal CIO per stabilire chi possa competere tra le donne sono molto discussi

