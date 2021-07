(Di domenica 18 luglio 2021) (Adnkronos) -l'alzata di scudi di proteste e critiche, Borisè stato costretto a fare retromarcia senza aggirare lanonostante abbia avuto contatti con il ministro della Sanità, Sajid Javid, che ha il. Downing Street ha reso noto che il primo ministro e il cancelliere Rishi Sunak faranno l'isolamento, come in queste settimane sono costretti a fare migliaia di britannici che ricevono la notifica del contatto con un positivo. Un portavoce ha detto chelaa Chequers, la residenza in campagna del premier britannico, perché ...

Advertising

HuffPostItalia : Dietrofront di Johnson: farà la quarantena dopo il contatto con il ministro della Salute positivo - ascochita : RT @HuffPostItalia: Dietrofront di Johnson: farà la quarantena dopo il contatto con il ministro della Salute positivo - filippo46c : RT @GiovaQuez: Dietrofront di Boris Johnson. Starò dieci giorni in isolamento volontario dopo il contatto stretto con il ministro della Sal… - italiaserait : Johnson, dietrofront dopo polemiche: farà quarantena covid - statodelsud : Regno Unito, Johnson fa dietrofront e si isola dopo contatto con un positivo -

Ultime Notizie dalla rete : Johnson dietrofront

Il primo ministro britannico Borisfa marcia indietro e comunica che andrà in quarantena, dopo essere entrato in contatto con il ministro della Salute Sajid Javid , isolandosi nella residenza del premier a Chequers. E non ...Labour contro: privilegiato evita isolamento vedi anche Covid, viaggi all'estero, Farnesina: rischio quarantena e isolamento La scelta iniziale die Sunak aveva suscitato l'immediata ...Dopo l’alzata di scudi di proteste e critiche, Boris Johnson è stato costretto a fare retromarcia senza aggirare la quarantena nonostante abbia avuto contatti con il ministro della Sanità, Sajid Javid ...Il premier britannico, criticato dai laburisti, decide di non seguire il programma sperimentale che gli consentirebbe di continuare a lavorare come sempre sottoponendosi a test quotidiani. Ma non camb ...