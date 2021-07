Hamilton tocca Verstappen: 10 secondi di penalità a Lewis! Max in ospedale (Di domenica 18 luglio 2021) Prima o poi doveva accadere, è accaduto a Silverstone: incidente tra Lewis Hamilton e Max Verstappen! È successo nel primo giro del GP di Gran Bretagna, in curva 9. Verstappen era al comando dopo lo ... Leggi su gazzetta (Di domenica 18 luglio 2021) Prima o poi doveva accadere, è accaduto a Silverstone: incidente tra Lewise Max! È successo nel primo giro del GP di Gran Bretagna, in curva 9.era al comando dopo lo ...

Advertising

domiziana_penny : 'Verstappen ha subito un impatto di 51G e si trova in ospedale per accertamenti alla testa. Lewis Hamilton ha vinto… - artrigenio : @belalugosisdea @SkySportF1 Vecchia storia Guai a chi tocca la Mercedes! Del resto, a parità di macchina sono sicur… - matteo_dec : @quinta @Max33Verstappen @LewisHamilton Cerco di spiegarmi. Se verstappen avesse rallentato da 315 a 296, allargand… - andrearancan97 : Avete introdotto il budget cup per equilibrare le forze in campo e tocca vedere spettacoli come quello di Imola e S… - AndreCardi : Non si possono dare soltanto 10 secondi di penalità a uno che ha mandato un avversario in ospedale. Questa gara è s… -