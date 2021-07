F1, incidente tra Verstappen e Hamilton nel GP di Gran Bretagna. E Leclerc va in testa… (Di domenica 18 luglio 2021) Lo attendevamo da inizio stagione ed eccolo qua: il contatto tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Il duello tra i due Grandi rivali è deflagrato nell’incidente nel corso del primo giro del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Le prime avvisaglie si erano viste ieri, e oggi è successo quello che in molti temevano. Sul tracciato di Silverstone si è scritta una pagina di storia della massima categoria del motorsport. La partenza della gara è stata vibrante. Il portacolori della Mercedes è scattato al meglio, l’olandese ha ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Lo attendevamo da inizio stagione ed eccolo qua: il contatto tra Lewise Max. Il duello tra i duedi rivali è deflagrato nell’nel corso del primo giro delPremio di, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Le prime avvisaglie si erano viste ieri, e oggi è successo quello che in molti temevano. Sul tracciato di Silverstone si è scritta una pagina di storia della massima categoria del motorsport. La partenza della gara è stata vibrante. Il portacolori della Mercedes è scattato al meglio, l’olandese ha ...

