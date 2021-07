Dal Portogallo | Famelicao | accelerata per Rey Manaj

(Di domenica 18 luglio 2021) I colleghi portoghesi di “A Bola” affermano che il Barcellona B sta accelerando per definire alcune operazioni in uscita e che uno dei primi indiziati a lasciare il club è Rey. Secondo il quotidiano, il Famalicao sarebbe in trattativa avanzata con la società spagnola per ottenere il trasferimento con opzione per acquistare l’albanese. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

