Un 61enne di Treviso che domenica stava facendo una camminata assieme alla moglie lungo il sentiero 975 che conduce al Monte Castello attraverso Forcella Navalesc, ad Andreis (PN), è ruzzolato per una ventina di metri procurandosi varie contusioni ed escoriazioni.

Ultime Notizie dalla rete : Cade lungo Cade lungo un sentiero in montagna e si infortuna: 60enne salvato dall'elisoccorso Un 61enne di Treviso che domenica stava facendo una camminata assieme alla moglie lungo il sentiero 975 che conduce al Monte Castello attraverso Forcella Navalesc, ad Andreis (PN), è ruzzolato per una ventina di metri procurandosi varie contusioni ed escoriazioni. L'uomo è ...

