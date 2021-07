Benevento, due incidenti stradali in città: a via Avellino abbattuto palo della pubblica illuminazione (Di domenica 18 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Superlavoro oggi pomeriggio per gli uomini della Polizia municipale (Lgt. Ezio Palumbo) e del servizio manutenzione del comune di Benevento (geom. Cesare Uberti e operatori Mario Varricchio e Mario Rinaldi). Difatti, sono stati due gli interventi effettuati per mettere in sicurezza le pertinenze stradali, danneggiate per l’impatto di due autovetture. Il primo intervento in Via Avellino, ove un’Alfa Romeo 147, condotta dal cittadino pakistano A.A. di anni 33, ha abbattuto un palo della pubblica ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Superlavoro oggi pomeriggio per gli uominiPolizia municipale (Lgt. Ezio Palumbo) e del servizio manutenzione del comune di(geom. Cesare Uberti e operatori Mario Varricchio e Mario Rinaldi). Difatti, sono stati due gli interventi effettuati per mettere in sicurezza le pertinenze, danneggiate per l’impatto di due autovetture. Il primo intervento in Via, ove un’Alfa Romeo 147, condotta dal cittadino pakistano A.A. di anni 33, haun...

Ultime Notizie dalla rete : Benevento due L'Hellas prepara il cambio tra i pali: Silvestri ai saluti, Montipò in arrivo ... già lunedì Silvestri dovrebbe svolgere le visite mediche e firmare il contratto, mentre i due club ... portiere del Benevento, per una cifra che si aggira intorno ai 3 milioni. I gialloblu avrebbero ...

Covid, ancora due ricoveri al San Pio Benevento . Restano due i pazienti positivi al covid che hanno necessità delle cure ospedaliere nel Sannio. Due, entrambi sanniti, i malati ricoverati nel reparto malattie infettive dell'ospedale San ...

Pini tagliati sul viale a Benevento, spuntano due indagati ilmattino.it DOPPIO INCIDENTE IN CITTA’ CON DANNI ALLE PERTINENZE STRADALI Superlavoro domenica pomeriggio per gli uomini della Polizia municipale (Lgt. Ezio Palumbo) e del servizio manutenzione del Comune di Benevento (geom. Cesare Uberti e operatori Ma ...

‘San Pio’, restano due i sanniti ricoverati per covid Invariata la situazione dei casi di positività al covid al ‘San Pio’ di Benevento. Restano due i sanniti ricoverati nel reparto Malattie Infettive del nosocomio cittadino. Da febbraio 2020 ad oggi son ...

