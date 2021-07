ALFREDINO | NEL 2022 SU RAI1 LA SERIE FIRMATA SKY SULLA TRAGEDIA DI VERMICINO

(Di domenica 18 luglio 2021) Laevento, disponibile on demand su Sky, arriverà nelsu. È il drammatico racconto di una vicenda che vede come protagonista il piccolo Alfredo Rampi, caduto in un pozzo artesiano nel giugno 1981. Un sasso duro rimasto nel cuore di un intero Paese, un trauma collettivo che questavuole raccontare animata dalla speranza di aiutare ad elaborarlo e superarlo. Un evento doloroso che appartiene alla memoria storica dell’Italia e da cui, però, è scaturito qualcosa di prezioso. La vicenda didiede infatti un impulso decisivo alla costituzione della ...

Il libro scritto da Massimo Gamba "Alfredino, l'Italia nel pozzo", dove viene raccontata passo pas… - «Se ci avessero chiamato subito…». Se lo sono ripetuti ogni giorno e per sempre. Un mantra dolor…

Ecco cosa successe in quei giorni. La caduta di Alfredino Rampi nel pozzo artesiano Alfredino Rampi era nato l'11'aprile del 1975, aveva solo 6 anni quando cadde nel pozzo artesiano il 10 giugno del 1981.