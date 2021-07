Vanessa Incontrada distrutta, l’addio su Ig è straziante: “Sono senza fiato, piango…” (Di sabato 17 luglio 2021) L’attrice spagnola ricorda il collega e amico scomparso Libero De Rienzo il 15 luglio: il messaggio straziante su Instagram commuove Vanessa IncontradaLa morte dell’attore napoletano Libero De Rienzo ha sconvolto il mondo del cinema e non solo. il 15 luglio, purtroppo è venuto a mancare improvvisamente un grande professionista che sicuramente avrebbe regalato ancora per tanti anni moltissime emozioni sul set. A ricordarlo tantissimi suoi colleghi, tra cui anche Vanessa Incontrada che ha avuto modo di lavorare con lui tempo fa. Visualizza questo post su ... Leggi su formatonews (Di sabato 17 luglio 2021) L’attrice spagnola ricorda il collega e amico scomparso Libero De Rienzo il 15 luglio: il messaggiosu Instagram commuoveLa morte dell’attore napoletano Libero De Rienzo ha sconvolto il mondo del cinema e non solo. il 15 luglio, purtroppo è venuto a mancare improvvisamente un grande professionista che sicuramente avrebbe regalato ancora per tanti anni moltissime emozioni sul set. A ricordarlo tantissimi suoi colleghi, tra cui ancheche ha avuto modo di lavorare con lui tempo fa. Visualizza questo post su ...

