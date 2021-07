“Vamos a la Playa” compie 40 anni: il remix nel vinile evento colorato (Di sabato 17 luglio 2021) Finalmente da oggi è disponibile nei negozi il vinile dello storico brano dei Righeira Vamos a la Playa che include una parte dei remix e la demo originale prodotta in cantina con il quattro piste nel 1981. La presentazione del vinile con Johnson Righeira si terrà domani a Rimini alle ore 17 presso Disco Più, storico punto di riferimento per la musica dance. Il vinile colorato rosa in edizione limitata celebra il 40° anniversario di Vamos a la Playa, singolo ideato nel 1981. Una hit ascoltata in molteplici versioni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 luglio 2021) Finalmente da oggi è disponibile nei negozi ildello storico brano dei Righeiraa lache include una parte deie la demo originale prodotta in cantina con il quattro piste nel 1981. La presentazione delcon Johnson Righeira si terrà domani a Rimini alle ore 17 presso Disco Più, storico punto di riferimento per la musica dance. Ilrosa in edizione limitata celebra il 40°versario dia la, singolo ideato nel 1981. Una hit ascoltata in molteplici versioni ...

