Speranza “Approvate linee azione per prevenzione e cura ludopatie” (Di sabato 17 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato il decreto recante il regolamento per l'adozione delle “linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico”. “La ludopatia è una dipendenza pericolosa che colpisce anche i più giovani. Il primo passo è riconoscerla ma poi è necessario intervenire. Per questo ho firmato oggi un decreto per l'adozione di un regolamento nazionale per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute Robertoha firmato il decreto recante il regolamento per l'adozione delle “diper garantire le prestazioni die riabilitrivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico”. “La ludopatia è una dipendenza pericolosa che colpisce anche i più giovani. Il primo passo è riconoscerla ma poi è necessario intervenire. Per questo ho firmato oggi un decreto per l'adozione di un regolamento nazionale per la, lae la riabilitdelle ...

