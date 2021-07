“Rider, sputate nel cibo dei no-vax”: Parenzo alla frutta (Di sabato 17 luglio 2021) Roma, 17 lug — David Parenzo, nelle vesti di co-conduttore assieme a Concita De Gregorio della trasmissione InOnda in onda su la 7, lancia la sua «idea» su come punire ancora i no-vax. Gettando, magno cum gaudio, ulteriore benzina sul fuoco — come se la situazione, nel cuore della pandemia, con la crisi economica sempre più forte e la limitazione delle varie libertà sempre a rischio di giri di vite, non fosse già incandescente e polarizzata a sufficienza. Parenzo invita i Rider a sputare nel cibo dei no vax Il suo invito, rivolto direttamente ai giovani Rider che consegnano cibo a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 17 luglio 2021) Roma, 17 lug — David, nelle vesti di co-conduttore assieme a Concita De Gregorio della trasmissione InOnda in onda su la 7, lancia la sua «idea» su come punire ancora i no-vax. Gettando, magno cum gaudio, ulteriore benzina sul fuoco — come se la situazione, nel cuore della pandemia, con la crisi economica sempre più forte e la limitazione delle varie libertà sempre a rischio di giri di vite, non fosse già incandescente e polarizzata a sufficienza.invita ia sputare neldei no vax Il suo invito, rivolto direttamente ai giovaniche consegnanoa ...

