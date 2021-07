Lazio | allarme Covid-19 | un giocatore positivo nel ritiro di Auronzo di Cadore

(Di sabato 17 luglio 2021) Non è iniziato nel migliore dei modi ildidiper la. Tra le fila dei biancocelesti, si è verificato infatti un caso di positività al-19. La persona in questione sarebbe un ragazzo della Primavera aggregato alla prima squadra, al lavoro sotto gli occhi di Maurizio Sarri. Il giovane verrà sottoposto ad ulteriori controlli e, nel frattempo, è stato isolato dai compagni. La sua positività è emersa in seguito al giro di tamponi alla vigilia dell’amichevole contro l’, in programma nella giornata di sabato 17 luglio alle ore 18.30. SportFace.

Advertising

_Introducing_me : RT @sportface2016: #Lazio, allarme #Covid19: un giocatore positivo nel ritiro di Auronzo di Cadore - sportface2016 : #Lazio, allarme #Covid19: un giocatore positivo nel ritiro di Auronzo di Cadore - RomaSette : Il 60% delle acque marine della costa del Lazio è fortemente inquinato. È l’allarme lanciato da @GolettaVerde prese… - infoitinterno : Covid, nel Lazio 443 nuovi casi e due morti. Aumentano RT e incidenza: l'allarme - infoitinterno : Covid nel Lazio, è allarme: 90 nuovi casi. D’Amato: «Media di 23 anni, più 80% rispetto alla scorsa settimana» -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio allarme

Corriere Roma

... Calabria 0.96; Campania 1.12; Emilia Romagna 0.87; Friuli Venezia Giulia 0.93;0.81; Liguria ... Ècontagi in Italia : aumentano soprattutto tra i giovani. Il monitoraggio settimanale Iss -......della nuovacontro la Top 11 Radio Club 103. Un test contro una formazione dilettantistica, ma che desta curiosità in quanto esordio assoluto della nuova creatura di Sarri. Ma c'è un. ...La Protezione Civile ha disposto l'allerta arancione per due regioni e quella gialla per altre dieci, tra cui anche l'intera Calabria. Meteo, allerta gialla in Calabria. Sulla bas ...Inizia la seconda settimana di operazioni ad Auronzo di Cadore per la Lazio. Segui il live dell'ottavo giorno di ritiro con Cittaceleste.it ...