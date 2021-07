Il water è universale ma la Raggi e i grillini fingono di non saperlo eppure dovrebbero

(Di sabato 17 luglio 2021) Ai lettori del Primato voglio sottoporre il dialogo, denso di contenuti e di peti, fra l’ex sindacoe il futuro assessore alla cultura di Roma che qui scrive. Alla domanda di Myrta Merlino, a L’aria che tira, la temeraria risponde: «Il centrodestra appare spaccato in due, ma giustamente lei mi ricorda anche Sgarbi. Ne mettono insieme tre per farne uno. Sgarbi spero non voglia fare l’assessore del Rinascimento dal. Roma non ha bisogno di persone che si fanno foto nude sul». Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di luglio 2021 Forse pensava di essere spiritosa, ma io replico, stando al gioco e ...

