I tifosi in ritiro chiamano Koulibaly: "Resta con noi" (Di sabato 17 luglio 2021) Alla fine dell'allenamento a Dimaro, i tifosi presenti sugli spalti hanno voluto far sentire il loro calore a Koulibaly. Il difensore senegalese è molto richiesto in Premier, campionato da dove Aurelio De Laurentiis ha già dovuto rifiutare diverse offerte, soprattutto dal Chelsea. Il club di Londra le sta provando tutte per portare il difensore in Inghilterra, ed ecco allora che i tifosi vogliono la permanenza, con un secco, chiaro e deciso "Resta con noi".

