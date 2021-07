Formazioni ufficiali Lugano-Inter: amichevole 2021 (Di sabato 17 luglio 2021) Le Formazioni ufficiali di Lugano-Inter, prima vera amichevole estiva dei nerazzurri guidati da Simone Inzaghi. Particolare curiosità per vedere all’opera i protagonisti nerazzurri, conquistatori in carica dello Scudetto, in ottica Serie A 2021/2022. Attesa per osservare la prestazione di Hakan Calhanoglu, nuovo acquisto del club meneghino e appena arrivato dai rivali del Milan. Di seguito i 22 giocatori scelti dagli allenatori per performare dal 1? di gioco. Formazioni ufficiali Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 13 Ranocchia, 32 ... Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) Ledi, prima veraestiva dei nerazzurri guidati da Simone Inzaghi. Particolare curiosità per vedere all’opera i protagonisti nerazzurri, conquistatori in carica dello Scudetto, in ottica Serie A/2022. Attesa per osservare la prestazione di Hakan Calhanoglu, nuovo acquisto del club meneghino e appena arrivato dai rivali del Milan. Di seguito i 22 giocatori scelti dagli allenatori per performare dal 1? di gioco.(3-5-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 13 Ranocchia, 32 ...

