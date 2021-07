Cannes 74, Spike Lee dopo l'errore: 'Devo fare le mie scuse a tutti' (Di sabato 17 luglio 2021) 'Devo fare le mie scuse a tutti: ai colleghi, al festival e anche agli artisti a cui batteva il cuore per il pasticcio che ho combinato'. Lo ha detto Spike Lee, presidente della Giuria del festival di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 17 luglio 2021) 'le mie: ai colleghi, al festival e anche agli artisti a cui batteva il cuore per il pasticcio che ho combinato'. Lo ha dettoLee, presidente della Giuria del festival di ...

Advertising

Corriere : Clamoroso a Cannes: Spike Lee annuncia il vincitore per errore. È «Titane» di Julia Ducournau - Corriere : La gigantesca gaffe di Spike Lee: annuncia la Palma d’oro in anticipo - zazoomblog : Cannes 74 Spike Lee dopo lerrore: Devo fare le mie scuse a tutti - #Cannes #Spike #lerrore: #scuse #tutti - sole24ore : Cannes, Spike Lee annuncia il vincitore per sbaglio: è «Titane». Tutti in piedi per Bellocchio… - GianniVezzani1 : RT @ilgiornale: Completamente ribaltata la scaletta di premiazione del festival di Cannes: Spike Lee ha annunciato con anticipo il vincitor… -