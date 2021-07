Call of Duty: Warzone, altri 50.000 giocatori bannati per cheating e altro – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 17 luglio 2021) Due retate successive su Call of Duty: Warzone hanno portato ad altri 50.000 giocatori bannati per cheating e altro nel giro di una settimana.. Call of Duty: Warzone è stato al centro di un altro raid di grosse dimensioni da parte di Activision, che nel giro di una settimana ha effettuato 50.000 ban di utenti in due ondate successive, principalmente a causa di cheating ma non solo, sebbene le motivazioni non siano state più di tanto esplicitate. Secondo quanto riferito da ... Leggi su helpmetech (Di sabato 17 luglio 2021) Due retate successive suofhanno portato ad50.000pernel giro di una settimana..ofè stato al centro di unraid di grosse dimensioni da parte di Activision, che nel giro di una settimana ha effettuato 50.000 ban di utenti in due ondate successive, principalmente a causa dima non solo, sebbene le motivazioni non siano state più di tanto esplicitate. Secondo quanto riferito da ...

Advertising

GamingToday4 : Call of Duty: Warzone, altri 50.000 giocatori bannati per cheating e altro - GameXperienceIT : Call of Duty: Vanguard - Il reveal è ormai vicino, secondo un noto insider - iicarvsfalls : niente alla fine sto giocando a call of duty - gamer_news_net : Sbress : Call of Duty®: WWII S.O.E. 20 August 1944 - Abso_Gamer : Call of Duty Vanguard verrà annunciato a fine agosto tramite Warzone? -