Calciomercato Inter, da Nandez a Bellerin: situazioni complicate da sbloccare (Di sabato 17 luglio 2021) Lo scudetto. I festeggiamenti. La gioia dopo tanti anni di digiuno. Il vessillo strappato alla rivale Juventus. Una marea nerazzurra su Milano. Poi le voci nefaste, la crisi alla porte, l’addio del condottiero Antonio Conte, ombre sui Suning sempre più pressanti, l’arrivo del prestito di Oaktree e la cessione di Achraf Hakimi. Un saliscendi di emozioni che ha dominato in modo prorompente i sonni del popolo campione d’Italia, passato da un’esaltazione dirompente ad una paura attanagliante. Oggi sembra essere un’altra Inter: dallo sfarzo delle campagne acquisti passate, alla magra odierna che, in realtà, comanda le sorti di tutti i club italiani dopo il passaggio della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 luglio 2021) Lo scudetto. I festeggiamenti. La gioia dopo tanti anni di digiuno. Il vessillo strappato alla rivale Juventus. Una marea nerazzurra su Milano. Poi le voci nefaste, la crisi alla porte, l’addio del condottiero Antonio Conte, ombre sui Suning sempre più pressanti, l’arrivo del prestito di Oaktree e la cessione di Achraf Hakimi. Un saliscendi di emozioni che ha dominato in modo prorompente i sonni del popolo campione d’Italia, passato da un’esaltazione dirompente ad una paura attanagliante. Oggi sembra essere un’altra: dallo sfarzo delle campagne acquisti passate, alla magra odierna che, in realtà, comanda le sorti di tutti i club italiani dopo il passaggio della ...

Advertising

DiMarzio : Anche #Dalbert ha firmato, va in prestito al @CagliariCalcio dall’@Inter ??? #Calciomercato @SkySport - Gazzetta_it : Chi è Bondo, la nuova scommessa dei rossoneri che ha detto no all'Inter #Milan - Gazzetta_it : #calciomercato #Maran: 'Grinta, corsa, tecnica e duttilità. #Nandez è perfetto per l'@Inter' - internewsit : Barella, Inter non vuole correre rischi: l'offerta per il rinnovo - - infoitsport : Calciomercato Inter/ Gagliardini e Sensi, uno dei due potrebbe partire -