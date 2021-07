Calciomercato Fiorentina, si prosegue con Pradè (Di sabato 17 luglio 2021) FIRENZE - Daniele Pradè resterà il direttore sportivo della Fiorentina : il rinnovo è già scritto, a fronte delle firme ancora da mettere e di un accordo già trovato. Gli appuntamenti per il mercato ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 luglio 2021) FIRENZE - Danieleresterà il direttore sportivo della: il rinnovo è già scritto, a fronte delle firme ancora da mettere e di un accordo già trovato. Gli appuntamenti per il mercato ...

Advertising

30thBwoy1 : RT @DiMarzio: Edoardo Pierozzi in arrivo all'#Alessandria dalla #Fiorentina - MomentiCalcio : Calciomercato femminile: doppio colpo #Fiorentina con #Cafferata e #Vitale, la #Roma prende #Pirone - DiMarzio : Edoardo Pierozzi in arrivo all'#Alessandria dalla #Fiorentina - LBuconi : #Alessandria, in arrivo Pierozzi dalla #Fiorentina. Si tratta Radrezza con la #Reggiana. #calciomercato - sportli26181512 : Calciomercato Fiorentina, si prosegue con Pradè: Intanto che si attende la firma ad accordo già ottenuto, il dirige… -