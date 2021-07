Buffon: «Nessuno come Allegri sa cosa serve alla Juve per risollevarsi» (Di sabato 17 luglio 2021) Gigi Buffon ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro del Parma: queste le sue parole su Allegri e la Juve Gigi Buffon ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro del Parma: le sue parole. Juve – «Penso che la Juve, come squadra, abbia tutte le carte in regola per tornare a vincere lo scudetto. Sullo scorso anno si parla spesso di delusione nonostante la vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa. Le aspettative però erano altre e così è rimasta addosso questa sensazione di delusione. Adesso ad Allegri chiederanno di vincere lo scudetto e ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 luglio 2021) Gigiha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro del Parma: queste le sue parole sue laGigiha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro del Parma: le sue parole.– «Penso che lasquadra, abbia tutte le carte in regola per tornare a vincere lo scudetto. Sullo scorso anno si parla spesso di delusione nonostante la vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa. Le aspettative però erano altre e così è rimasta addosso questa sensazione di delusione. Adesso adchiederanno di vincere lo scudetto e ...

