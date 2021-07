Biden | delude decisione corte su Dreamer | faremo appello

Advertising

andreastoolbox : Biden: delude decisione corte sui 'Dreamer', faremo appello - Rai News -

Ultime Notizie dalla rete : Biden delude

Agenzia ANSA

"Solo il Congresso può assicurare una soluzione permanente per garantire una strada verso la cittadinanza per i Dreamer", mette in evidenzachiedendo al Congresso di agire con urgenza. . 17 ...In una nota diffusa dalla Casa Bianca,ha anche chiesto al Congresso di intervenire per ripristinare completamente il programma. Voluto dall'amministrazione Obama, il programma Daca (Deferred ...La decisione del giudice federale del Texas sui Dreamer è "molto deludente. Il Dipartimento di Giustizia intende presentare appello per preservare e rafforzare" il programma dell'era Obama che tutela ...Un tribunale di Houston ha 'chiuso' a nuovi candidati il programma che protegge dall'espulsione gli immigrati irregolari venuti nel Paese da bambini Condividi 17 luglio 2021 Il presidente Usa, Joe ...