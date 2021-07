Anche Belgio e Olanda sopraffatte da valanghe d'acqua (Di sabato 17 luglio 2021) Sempre più drammatico il bilancio della catastrofe senza precedenti che ha colpito e coinvolto Anche Belgio e oOanda, dove ha ceduto una grande diga al confine con la ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 17 luglio 2021) Sempre più drammatico il bilancio della catastrofe senza precedenti che ha colpito e coinvoltoe oOanda, dove ha ceduto una grande diga al confine con la ...

Advertising

SardoneSilvia : ???? Eroici i #vigilidelfuoco italiani. Inviati in #Belgio per soccorrere le vittime dell’#alluvione che si è abbattu… - Internazionale : “Se finora è stato un grave errore non fare niente contro il cambiamento climatico, continuare a ignorarlo sarebbe… - gennaromigliore : 90 morti in poche ore per il maltempo in Germania e Belgio. Una strage che nella sua drammaticità ci ricorda una vo… - fpoli62_poli : RT @Tg3web: Peggiora il bilancio delle alluvioni in nord Europa. Oltre centocinquanta le vittime accertate finora, più di mille i dispersi.… - rosarioT1970 : RT @CalaminiciM: Germania e Belgio flagellati dal meteo. Anche il Lussemburgo e un po’ di Olanda. Terribile! La natura non sopporta più il… -