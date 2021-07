Un ex Inter alla Salernitana: trattativa chiusa per la neopromossa (Di venerdì 16 luglio 2021) La Salernitana definisce l’ingaggio di Obi: il centrocampista nigeriano, svincolato dal Chievo, firmerà un contratto annuale La Salernitana, dopo aver risolto la questione relativa alla proprietà, con il via libera al trust da parte della FIGC e l’iscrizione alla Serie A, sta ora cercando di rinforzarsi. L’obiettivo, chiaramente, è quello di mantenere la categoria conquistata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 16 luglio 2021) Ladefinisce l’ingaggio di Obi: il centrocampista nigeriano, svincolato dal Chievo, firmerà un contratto annuale La, dopo aver risolto la questione relativaproprietà, con il via libera al trust da parte della FIGC e l’iscrizioneSerie A, sta ora cercando di rinforzarsi. L’obiettivo, chiaramente, è quello di mantenere la categoria conquistata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

