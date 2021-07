Torna il coprifuoco a Barcellona | la colpa è sempre della variante Delta

Advertising

Agenzia_Ansa : Torna il coprifuoco a Barcellona per frenare la nuova ondata di Covid: le nuove restrizioni partiranno dal weekend.… - SkyTG24 : Covid, a Barcellona torna il coprifuoco per frenare la nuova ondata - Corriere : A Barcellona torna il coprifuoco per fermare la variante Delta - EliasRodriquez9 : RT @Radio1Rai: ??#Covid Torna il coprifuoco a #Barcellona. Le nuove disposizioni per frenare l'impannata dei contagi a partire dal week-end.… - RADIOBRUNO1 : In Catalogna preoccupa l'impennata di contagi ???? #Catalogna #Spagna #COVID19 #coprifuoco #contagi #Speranza… -

Ultime Notizie dalla rete : Torna coprifuoco

...rileva che 'il quadro generale della trasmissione dell'infezione da virus SARS - CoV - 2a ... Anche in zona gialla, salvo ripensamenti, non è previsto il. L'ipotesi non piace a molti ...La Corte Superiore di Giustizia della Catalogna ha autorizzato la reintroduzione delnotturno, tra l'una e le sei del mattino, proposto dalla Generalitat per fermare la diffusione del coronavirus. La misura, che come riferisce El Pais entra in vigore da questo fine ...Prosegue intanto il dibattito sul green pass che il governo vorrebbe rendere obbligatorio, come ha fatto Macron in Francia, per entrare in bar e ristoranti ...A Barcellona torna il coprifuoco per la paura del contagio Covid. La misura entra in vigore da questo fine settimana ...