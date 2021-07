Sting apre la pizzeria Il Palagio in Toscana: "Qui facciamo una pizza favolosa" (Di venerdì 16 luglio 2021) Sting e la moglie hanno annunciato l'apertura ufficiale della pizzeria Il Palagio, in Toscana, nella loro proprietà vicino a Firenze: ecco dove. Sting e la moglie Trudie Styler hanno appena annunciato l'apertura di una nuova pizzeria, chiamata Il Palagio, situata sulle colline del Chianti presso Figline Valdarno. Il Palagio pizzeria and wine bar: questo è il nome del nuovo progetto del cantante inglese che nutre da sempre un amore molto profondo nei confronti della nostra terra. Ad annunciare l'apertura è stato lo stesso musicista ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 luglio 2021)e la moglie hanno annunciato l'apertura ufficiale dellaIl, in, nella loro proprietà vicino a Firenze: ecco dove.e la moglie Trudie Styler hanno appena annunciato l'apertura di una nuova, chiamata Il, situata sulle colline del Chianti presso Figline Valdarno. Iland wine bar: questo è il nome del nuovo progetto del cantante inglese che nutre da sempre un amore molto profondo nei confronti della nostra terra. Ad annunciare l'apertura è stato lo stesso musicista ...

