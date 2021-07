Scuola: Iv, 'bene Cts, accelerare vaccinazione ragazzi' (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "A meno di 60 giorni dall'inizio della Scuola, con agosto e le vacanze davanti, anche il Cts conferma che è ‘essenziale avanzare celermente con la campagna vaccinale degli studenti di età eguale o superiore ai 12 anni'”. Lo dichiara Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera, a proposito del verbale del verbale del Comitato Tecnico Scientifico in risposta ai quesiti del Ministero dell'Istruzione. “Visto che il dato relativo alla somministrazione di almeno una dose ai ragazzi dai 12 ai 19 anni è al 24%, governo e regioni hanno molto da fare affinché si possa evitare un ritorno alla Dad e, di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "A meno di 60 giorni dall'inizio della, con agosto e le vacanze davanti, anche il Cts conferma che è ‘essenziale avanzare celermente con la campagna vaccinale degli studenti di età eguale o superiore ai 12 anni'”. Lo dichiara Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera, a proposito del verbale del verbale del Comitato Tecnico Scientifico in risposta ai quesiti del Ministero dell'Istruzione. “Visto che il dato relativo alla somministrazione di almeno una dose aidai 12 ai 19 anni è al 24%, governo e regioni hanno molto da fare affinché si possa evitare un ritorno alla Dad e, di ...

