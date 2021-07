Roma, dal torello al "doppio sprint": i nuovi esercizi di Mourinho (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma - Nuova giornata di allenamenti per la Roma di José Mourinho , reduce dal test di ieri contro il Montecatini battuto per 10 - 0. La squadra alle 17 è scesa in campo sotto lo sguardo del tecnico ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 luglio 2021)- Nuova giornata di allenamenti per ladi José, reduce dal test di ieri contro il Montecatini battuto per 10 - 0. La squadra alle 17 è scesa in campo sotto lo sguardo del tecnico ...

Advertising

virginiaraggi : Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli, dove era ricoverato. Una bellissima notizia che rincuora tu… - OfficialASRoma : ???? Al via il 18 luglio il primo #ASRoma Innovation Camp, powered by @ItaliaCamp - SeaWatchItaly : Abbiamo illuminato Roma con il NO alla cooperazione con la #Libia. A un giorno dal voto in Parlamento #SeaWatch ha… - PendolariRMNord : RT @InfoAtac: #info #atac - ferrovia regionale Roma-Civitacastellana-Viterbo - dal 23 luglio all'8 agosto interruzione nella tratta Flamini… - giocarmon : La Porta San Giovanni dal libro 'Storie, leggende e misteri del quartiere latino a Roma' - Anteprima gratis:… -