Orietta Berti come coach a The Voice Senior 2 | l’indiscrezione

(Di venerdì 16 luglio 2021) La seconda edizione di Thepartirà dal 19 novembre 2021: c’è molto fermento, però, perché secondo alcune indiscrezionipotrebbe essere la nuova(e sostituire la poltrona occupata da Al Bano e dalla figlia Jasmine Carrisi). Laè una di quelle personalità che spiccano, che hanno sempre brillato, sin dagli inizi della sua carriera: tutti amano, oggi più che mai – e non solo gli anziani che ricordano le sue canzoni. Dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 – in gara con il brano “Quando ti sei innamorato” – fino alla ...

"Hai visto che succede?"sgrida la Regina, la cannonata a LillibethDopo quattro settimane consecutive in vetta alla Top of the Music dei singoli, ' Mille ' mette a segno un altro primo posto. La hit di Fedez , Achille Lauro escalza dal vetrice dell'airplay radiofonico i Coldplay e guadagna la medaglia d'oro. I dati Earone 28/2021 vedono, infatti, il singolo salire di due posizioni superando anche Martin ...La seconda edizione di The Voice Senior partirà dal 19 novembre 2021: c’è molto fermento, però, perché secondo alcune indiscrezioni Orietta Berti potrebbe essere la nuova coach (e sostituire ...Nuovi avvicendamenti nella giuria dei coach del popolare programma televisivo, dove la cantante di 'Mille' prenderà il posto del noto artista pugliese.