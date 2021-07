Morandi | il completo rosa e il Ddl Zan | “Bastasse un vestito…”

(Di venerdì 16 luglio 2021) Dopo aver pubblicato il videoclip de ‘L’allegria’ sulla sua pagina Facebook e una sua foto con ilche indossa nel videoclip, una signora ha chiesto nei commenti se l’indossare proprio queldi quel colore fosse una tacita approvazione del Ddl Zan. Gianni, con la maniera pacata che lo contraddistingue, ha replicato: “Anna, magariun vestito. Mi vestirei ditutti i giorni. Un bacio”. Questo ha fatto scatenare una pioggia di like per l’artista, ma anche diverse reazioni: c’è chi si è rallegrato per l’implicito supporto alla causa. Altri hanno ...

Advertising

_CarlottaMiller : RT @Adnkronos: Morandi, il completo rosa e il #DdlZan: 'Bastasse un vestito...'. - Adnkronos : Morandi, il completo rosa e il #DdlZan: 'Bastasse un vestito...'. - UccelloTonalo : @NandoPiscopo1 @matteo_milan91 @macho_morandi Diaz è un giocatore non completo, ha tecnica nel controllo palla ma p… - Luca891412 : @ragnar_legend @macho_morandi ma sicuramente arriverebbe pure il sostituto di lukaku e il rimpiazzo di hakimi. Bell… - supremapcy : Avevo visto una foto di Gianni Morandi con un completo rosa mentre ero senza occhiali e pensavo fosse Harry Styles -

Ultime Notizie dalla rete : Morandi completo

Con l'uscita del video ufficiale de 'L'allegria' , Giannisi è vestito con unrosa. E in molti hanno paragonato l'abito indossato, in passato, proprio dal cantante inglese. E...Altri hanno chiesto adi "non prendere posizione" e di "rimanere fuori da questo circo". E infine, più di qualcuno ha fatto notare che anche l'associazione delrosa al disegno di ...Altri hanno chiesto a Morandi di "non prendere posizione" e qualcuno ha fatto notare che anche l’associazione del completo rosa al disegno di legge contro l’omotransfobia porta con sé più di qualche ...L'amato cantautore Gianni Morandi condivide un particolare dettaglio che incuriosisce i fan: "Sono io che copio lui o viceversa?" ...