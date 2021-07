Monitoraggio Iss | l’indice Rt ora sfiora quota 1 19 Regioni a rischio moderato

(Di venerdì 16 luglio 2021)Rt, dopo settimane di calo, ha subìto la prima impennata: 0,91 contro lo 0,66 della scorsa settimana. In aumento anche l’incidenza dei contagi da Coronavirus, con 19 casi su 100 mila abitanti (dati di ieri, contro 11 casi su 100mila 7 giorni fa). Sono questi – secondo quanto si apprende, i dati contenuti nella bozza disettimanale dell’Iss- Ministero della Salute sull’andamento dei contagi ora all’esame della cabina di regia e che saranno presentati oggi. «Aumenta l’incidenza settimanale a livello nazionale con evidenza di aumento dei casi diagnosticati» in quasi tutte le, con il quadro generale della ...

Lo si apprende dalla Cabina di regia per ilsettimanale, che si è riunita stamattinaSono questi - secondo quanto si apprende, i dati contenuti nella bozza disettimanale dell'- Ministero della Salute sull'andamento dei contagi ora all'esame della cabina di regia e ...I dati del monitoraggio Iss del 16 luglio 2021: balzo in avanti dell’indice Rt, cresce anche l’incidenza. Solo due Regioni a rischio basso. Il monitoraggio Iss del 16 luglio conferma la ripresa dei ...Sono tornati a salire i contagi. Ieri, giovedì 15 luglio, sono stati 2455. Un dato che non si vedeva dal 2 giugno, quando i contagi erano 2897. La variante Delta ha portato ...