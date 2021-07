Messa in latino: decisione epocale di Papa Francesco (Di venerdì 16 luglio 2021) Il rito pre-conciliare dovrà ora essere autorizzato dai vescovi, come è avvenuto fino al 2007. Per taluni è una doccia fredda. Per la Santa Sede è un atto di prudenza finalizzato a non acuire le divisioni nella Chiesa. I poteri tornano ai vescovi Dopo quattordici anni, è andato “in soffitta” il motu proprio Sommorum Pontificum, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 16 luglio 2021) Il rito pre-conciliare dovrà ora essere autorizzato dai vescovi, come è avvenuto fino al 2007. Per taluni è una doccia fredda. Per la Santa Sede è un atto di prudenza finalizzato a non acuire le divisioni nella Chiesa. I poteri tornano ai vescovi Dopo quattordici anni, è andato “in soffitta” il motu proprio Sommorum Pontificum, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

vaticannews_it : #16luglio #PapaFrancesco pubblica un motu proprio per ridefinire le modalità di utilizzo del messale preconciliare:… - Agenzia_Ansa : Sguardo all'altare, spalle ai fedeli e rito in latino: questo tipo di Messa non sarà più possibile nelle parrocchie… - Avvenire_Nei : Ecco le nuove regole dettate da Papa Francesco - rudy01121967 : RT @Agenzia_Ansa: Sguardo all'altare, spalle ai fedeli e rito in latino: questo tipo di Messa non sarà più possibile nelle parrocchie. Il P… - SperoniAlberto : RT @paciolla_sabino: Il Papa spera di favorire l’unità della Chiesa con la sua decisione, ma è improbabile che ciò avvenga immediatamente s… -