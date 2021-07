Matteo Berrettini parteciperà alla Laver Cup. Accanto a Federer nella sfida Europa-Resto del Mondo (Di venerdì 16 luglio 2021) Matteo Berrettini parteciperà alla Laver Cup 2021, la competizione tennistica a squadre che mette di fronte Europa e Resto del Mondo. Il tennista italiano farà la sua prima apparizione in questa manifestazione, in programma al TD Garden di Boston (USA) nel weekend del 24-26 settembre. Il romano, reduce dalla Finale disputata a Wimbledon e dal successo al Queen’s, ha meritato questa convocazione per un evento di assoluto prestigio giunto alla sua quarta edizione. Il Vecchio Continente ha sempre trionfato nei tre precedenti ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021)Cup 2021, la competizione tennistica a squadre che mette di frontedel. Il tennista italiano farà la sua prima apparizione in questa manifestazione, in programma al TD Garden di Boston (USA) nel weekend del 24-26 settembre. Il romano, reduce dFinale disputata a Wimbledon e dal successo al Queen’s, ha meritato questa convocazione per un evento di assoluto prestigio giuntosua quarta edizione. Il Vecchio Continente ha sempre trionfato nei tre precedenti ...

