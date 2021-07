L’Oms avverte il mondo: “Possibile l’arrivo di nuove e più pericolose varianti” (Di venerdì 16 luglio 2021) L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) lancia l’allarme e avverte che c’è il rischio concreto di nuove e più pericolose varianti del Covid. La pandemia non è alle spalle e potrebbe riservare ulteriori sviluppi inattesi. L’Oms mette in guardia: “Possibili nuove e più pericolose varianti” L’avvertimento delL’Oms arriva in occasione del consueto briefing da Ginevra sulla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 16 luglio 2021) L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) lancia l’allarme eche c’è il rischio concreto die piùdel Covid. La pandemia non è alle spalle e potrebbe riservare ulteriori sviluppi inattesi.mette in guardia: “Possibilie più” L’avvertimento delarriva in occasione del consueto briefing da Ginevra sulla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

