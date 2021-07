L’app che educa alla sostenibilità

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 16 luglio 2021) È stata scelta come piattaforma ufficiale per supportare la campagna Act Now del Segretario Generale delle Nu per contrastare il cambiamento climatico attraverso le azioni individuali. Ideata solo 2 anni fa, oggi è punto di riferimento per chi, dal singolo cittadino alle imprese e istituzioni, desidera indagare e rendere più performante la propria impronta sostenibile. Si chiama A World Act Now, ed è un’applicazione pensata da tre ex consulenti e sviluppatori di software nel mondo dell’e-commerce, web marketing e fashion, che dopo un’esperienza lavorativa in Cina hanno sentito il bisogno di fare qualcosa per affrontare l’impatto devastante, tanto a livello ambientale che sociale, che hanno ...