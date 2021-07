La variante Delta accelera, soprattutto tra i giovani. Brusaferro: “La trasmissione è in fase di ricrescita. L’Rt arriverà a 1,3 ma lo scenario ad agosto non supera le soglie critiche” (Di venerdì 16 luglio 2021) “Il quadro generale della trasmissione dell’infezione torna a peggiorare con molte regioni a rischio moderato. Fortunatamente in questa fase l’impatto della malattia sulla ospedalizzazione rimane minimo. La variante Delta è destinata a crescere e in altri paesi sta portando grande aumento di nuovi casi: è quindi importante tracciare i contatti e prevedere le quarantene ed è opportuno raggiungere quanto prima la copertura vaccinale con la doppia dose. Questa è una delle priorità”. È quanto ha detto il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della consueta conferenza stampa ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 luglio 2021) “Il quadro generale delladell’infezione torna a peggiorare con molte regioni a rischio moderato. Fortunatamente in questal’impatto della malattia sulla ospedalizzazione rimane minimo. Laè destinata a crescere e in altri paesi sta portando grande aumento di nuovi casi: è quindi importante tracciare i contatti e prevedere le quarantene ed è opportuno raggiungere quanto prima la copertura vaccinale con la doppia dose. Questa è una delle priorità”. È quanto ha detto il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio, nel corso della consueta conferenza stampa ...

Advertising

ladyonorato : Decessi in UK con variante Delta: 92 non vaccinati e 118 vaccinati con 2 dosi. Non serve aggiungere altro. - RobertoBurioni : La variante Delta causa una malattia più grave? No. E' molto più contagiosa e questo può spiegare tutte le sue cara… - ShooterHatesYou : Ditemi voi se è normale che io debba vivere nell'ansia che non sarò vaccinato in tempo (per colpa dello stato, io s… - bai_monica0117 : RT @istsupsan: ???S. Brusaferro - #ISS: 'data l'alta trasmissibilità per variante #Delta, nello scenario peggiore #Rt nel limite superiore p… - 1ettoreb : RT @SkyTG24: Variante Delta Covid, Ricciardi: 'Buca anche doppia dose vaccino' -