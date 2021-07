Il primo vincitore di Cannes 2021 è italiano: chi è Jonas Carpignano (Di venerdì 16 luglio 2021) Jonas Carpignano e il suo A Chiara sono i primi vincitori del Festival di Cannes 2021. Il regista, nato a New York nel 1984, è cresciuto tra gi USA e Roma, ma da 10 anni vive a Gioia Tauro. L’abbiamo intervistato. Foto Quinzaine des realisateurs Chi è Jonas Carpignano è perché Cannes 2021 l’ha amato così tanto? A poche dalla cerimonia di chiusura, il festival ha iniziato a dare i premi collaterali/indipendenti. E il primo è stato l’Europa Cinema Label della sezione Quinzaine des Realisateurs. Andato ad A Chiara di Jonas ... Leggi su amica (Di venerdì 16 luglio 2021)e il suo A Chiara sono i primi vincitori del Festival di. Il regista, nato a New York nel 1984, è cresciuto tra gi USA e Roma, ma da 10 anni vive a Gioia Tauro. L’abbiamo intervistato. Foto Quinzaine des realisateurs Chi èè perchél’ha amato così tanto? A poche dalla cerimonia di chiusura, il festival ha iniziato a dare i premi collaterali/indipendenti. E ilè stato l’Europa Cinema Label della sezione Quinzaine des Realisateurs. Andato ad A Chiara di...

