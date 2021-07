Huawei AppGallery si arricchisce di un’app importante: ecco Petal Mail (Di venerdì 16 luglio 2021) Huawei AppGallery accoglie una nuova applicazione: è ora disponibile al download Petal Mail, l'app per la gestione della posta elettronica. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 16 luglio 2021)accoglie una nuova applicazione: è ora disponibile al download, l'app per la gestione della posta elettronica. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Huawei AppGallery si arricchisce di un’app importante: ecco Petal Mail - Lordskary : Scusa se non ti dò retta cialtrone ma sai com'è, noi eccentrici architetti del web, non riusciamo ad ascoltare le v… - CCKKI : RT @Apollo_MX5: @FrancescaCose @CCKKI Hanno il loro store - Apollo_MX5 : @FrancescaCose @CCKKI Hanno il loro store - falconelucifero : Non capisco @Media_World : per mesi ci sono stati i manifesti giganti fuori a ricordare che huawei può vivere senza… -