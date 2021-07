Green pass obbligatorio, Governo verso il sì. Dove non potranno andare i non vaccinati (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Green pass potrebbe diventare obbligatorio in tutti i luoghi a rischio assembramento, come stadi, palestre, convegni, discoteche, treni, aerei e persino negli spazi al chiuso dei ristoranti. È questa l’ipotesi al vaglio del Governo che, dopo la cabina di regia attesa nei prossimi giorni, dovrebbe emanare un decreto ad hoc per trovare una “via italiana” al Green pass. A preoccupare l’esecutivo – non solo italiano – è la diffusione della variante Delta del Coronavirus, che ha fatto impennare i casi in tutta Europa e sta incidendo sul numero dei nuovi positivi anche in Italia, tornati ieri ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 luglio 2021) Ilpotrebbe diventarein tutti i luoghi a rischio assembramento, come stadi, palestre, convegni, discoteche, treni, aerei e persino negli spazi al chiuso dei ristoranti. È questa l’ipotesi al vaglio delche, dopo la cabina di regia attesa nei prossimi giorni, dovrebbe emanare un decreto ad hoc per trovare una “via italiana” al. A preoccupare l’esecutivo – non solo italiano – è la diffusione della variante Delta del Coronavirus, che ha fatto impennare i casi in tutta Europa e sta incidendo sul numero dei nuovi positivi anche in Italia, tornati ieri ...

