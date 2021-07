Fiori d’arancio per Marco Verratti e Jessia Aidi: i due si sono sposati a Parigi (Di venerdì 16 luglio 2021) Marco Verratti e Jessica Aidi si sono sposati, gli scatti delle loro nozze a Parigi e la dichiarazione di lui: “Ti amo per tutta la vita” Dopo la vittoria a Wembley, Il centrocampista Marco Verratti è salito su un altro podio… quello del matrimonio con la modella francese Jessica Aidi. Con un rito civile e poi festa fino all’alba in quel di Parigi, i due si sono giurati amore eterno, dopo un anno di relazione.Al fianco di lui, i due figli, Tommaso e Andrea, nati dal precedente matrimonio con Laura ... Leggi su zon (Di venerdì 16 luglio 2021)e Jessicasi, gli scatti delle loro nozze ae la dichiarazione di lui: “Ti amo per tutta la vita” Dopo la vittoria a Wembley, Il centrocampistaè salito su un altro podio… quello del matrimonio con la modella francese Jessica. Con un rito civile e poi festa fino all’alba in quel di, i due sigiurati amore eterno, dopo un anno di relazione.Al fianco di lui, i due figli, Tommaso e Andrea, nati dal precedente matrimonio con Laura ...

Advertising

CronacaSocial : Fiori d'arancio per l'influencer dopo l'addio a Gianluca Vacchi ?? - infoitsport : Dopo Bernardeschi, altri fiori d'arancio: domani si sposa Verratti - CovinoMonica : @nico_valletta19 Che profumo è???Fiori d arancio???? - paolorm2012 : RT @tweetnewsit: Fiori d’arancio per Federico Bernardeschi, dopo l’Europeo arrivano le nozze: le foto - tweetnewsit : Fiori d’arancio per Federico Bernardeschi, dopo l’Europeo arrivano le nozze: le foto -

Ultime Notizie dalla rete : Fiori d’arancio Chiamateli Fiori d'arancio o Zagare: perché i fiori siciliani sono il simbolo delle nozze Balarm.it