F1, Valtteri Bottas: “Oggi abbiamo giocato di squadra” (Di venerdì 16 luglio 2021) Valtteri Bottas conquista il terzo posto nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, decima tappa del Mondiale di F1. Il finnico scatterà dunque terzo sulla griglia di partenza di domani della prima sprint race, competizione che definirà lo schieramento per il GP di domenica. Il portacolori della Mercedes ha ottenuto il terzo crono alle spalle dell’olandese Max Verstappen (Red Bull) e sul compagno di box Lewis Hamilton che per soli 75 millesimi ha strappato il miglior crono leader del Mondiale. Bottas ha rilasciato ai microfoni della massima formula poco dopo la Q3: “Oggi è stata una buona qualifica se ci basiamo ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021)conquista il terzo posto nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, decima tappa del Mondiale di F1. Il finnico scatterà dunque terzo sulla griglia di partenza di domani della prima sprint race, competizione che definirà lo schieramento per il GP di domenica. Il portacolori della Mercedes ha ottenuto il terzo crono alle spalle dell’olandese Max Verstappen (Red Bull) e sul compagno di box Lewis Hamilton che per soli 75 millesimi ha strappato il miglior crono leader del Mondiale.ha rilasciato ai microfoni della massima formula poco dopo la Q3: “è stata una buona qualifica se ci basiamo ...

