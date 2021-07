Covid, ancora 25 contagi oggi in Abruzzo, sale l'Rt (Di venerdì 16 luglio 2021) L'Aquila - Sono 25 (di età compresa tra 2 e 54 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 75308. Il totale risulta inferiore in quanto sono stati eliminati 2 casi, comunicati nei giorni scorsi, risultati già in carico ad altra Regione. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2513. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71871 dimessi/guariti (+27 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 924 (-4 ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 16 luglio 2021) L'Aquila - Sono 25 (di età compresa tra 2 e 54 anni) i nuovi casi positivi alregistratiin, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 75308. Il totale risulta inferiore in quanto sono stati eliminati 2 casi, comunicati nei giorni scorsi, risultati già in carico ad altra Regione. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2513. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71871 dimessi/guariti (+27 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 924 (-4 ...

