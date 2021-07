Covid, ad agosto più casi, ma saranno meno gravi (Di venerdì 16 luglio 2021) Una buona notizia lancia un segnale di speranza. Ad agosto i casi saranno di più, ma meno gravi. Lo dice una recente ricerca, che sostiene non si dovrebbe ritornare più ai numeri di aprile, soprattutto per quanto concerne le terapie intensive. Lo studio parla di “non più di mille in rianimazione” Come si legge su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di venerdì 16 luglio 2021) Una buona notizia lancia un segnale di speranza. Addi più, ma. Lo dice una recente ricerca, che sostiene non si dovrebbe ritornare più ai numeri di aprile, soprattutto per quanto concerne le terapie intensive. Lo studio parla di “non più di mille in rianimazione” Come si legge su Quotidianpost.

Advertising

fanpage : Oggi, per la prima volta dopo un mese e mezzo, i contagi nel Lazio sono tornati sopra quota 300. - Agenzia_Italia : Francia verso la quarta ondata, 'picco di ricoveri già ad agosto' - repubblica : Green pass, maggioranza divisa. Salvini: 'Temo dovremo convivere col Covid altri dieci anni. Il vaccino? Rispetto l… - chef_icaro : RT @PraesesMundi: #Salvini - Ho prenotato il #vaccino per agosto. Temo dovremo convivere con il #covid per altri 10 anni - vendutoschifoso : RT @PraesesMundi: #Salvini - Ho prenotato il #vaccino per agosto. Temo dovremo convivere con il #covid per altri 10 anni -