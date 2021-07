Calciomercato Milan: rossoneri in pole per Kaio Jorge, la strategia di Maldini (Di venerdì 16 luglio 2021) Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan è in pole position per Kaio Jorge talento brasiliano del Santos. La strategia rossonera Olivier Giroud è virtualmente un nuovo giocatore del Milan e andrà a rinforzare un reparto che necessita di almeno un’altra pedina. Questa potrebbe essere Kaio Jorge, attaccante del Santos, 19 anni compiuti a gennaio, e? il primo nome della lista per completare l’attacco rossonero. Il gioiellino brasiliano, che ha giocato da titolare la finale di Libertadores e nel club di Pele? vanta gia? 75 presenze e 15 gol, fa gola a mezza ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Secondo La Gazzetta dello Sport, ilè inposition pertalento brasiliano del Santos. Larossonera Olivier Giroud è virtualmente un nuovo giocatore dele andrà a rinforzare un reparto che necessita di almeno un’altra pedina. Questa potrebbe essere, attaccante del Santos, 19 anni compiuti a gennaio, e? il primo nome della lista per completare l’attacco rossonero. Il gioiellino brasiliano, che ha giocato da titolare la finale di Libertadores e nel club di Pele? vanta gia? 75 presenze e 15 gol, fa gola a mezza ...

