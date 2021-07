Black Lives Matter sta più con il regime cubano che con il popolo cubano (Di venerdì 16 luglio 2021) Black Lives Matter (Blm) ha rilasciato una dichiarazione in cui condanna il trattamento “disumano” dei cubani da parte del governo statunitense e in cui chiede al presidente Joe Biden di togliere l’embargo decennale contro Cuba. Di fatto, Blm, che è il più potente aggregatore di proteste a livello mondiale, ribadisce quel che dice il regime cubano: tutta colpa degli americani. Il comunicato spiega che l’embargo, “questa politica disumana e crudele”, è stato creato “con l’intenzione esplicita di destabilizzare il paese e di svilire il diritto dei cubani a scegliere il proprio governo”, ed ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 16 luglio 2021)(Blm) ha rilasciato una dichiarazione in cui condanna il trattamento “disumano” dei cubani da parte del governo statunitense e in cui chiede al presidente Joe Biden di togliere l’embargo decennale contro Cuba. Di fatto, Blm, che è il più potente aggregatore di proteste a livello mondiale, ribadisce quel che dice il: tutta colpa degli americani. Il comunicato spiega che l’embargo, “questa politica disumana e crudele”, è stato creato “con l’intenzione esplicita di destabilizzare il paese e di svilire il diritto dei cubani a scegliere il proprio governo”, ed ...

