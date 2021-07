Bayern, Nagelsmann: “E’ un grande giocatore, ma è costoso”. Per la Juve è incedibile (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Bayern Monaco sulle tracce di Federico Chiesa. Il club tedesco non ha nascosto il suo interesse per il giocatore della Juventus, come confermato dalle parole del tecnico Nagelsmann, che in un’intervista alla ‘Bild am Sonntag’, si è espresso così sul giocatore: “Sì, è bravo, ma anche costoso. E’ un grande giocatore perché incarna un vigore ed L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 16 luglio 2021) IlMonaco sulle tracce di Federico Chiesa. Il club tedesco non ha nascosto il suo interesse per ildellantus, come confermato dalle parole del tecnico, che in un’intervista alla ‘Bild am Sonntag’, si è espresso così sul: “Sì, è bravo, ma anche. E’ unperché incarna un vigore ed L'articolo

Advertising

STnews365 : Bayern Monaco, Nagelsmann per nulla preoccupato delle voci su Lewandowski Il nuovo allenatore dei bavaresi non teme… - sportli26181512 : Bayern Monaco, Nagelsmann: 'Futuro Lewandowski? Rumors normali, ma...': Il nuovo allenatore del Bayern Monaco, Juli… - infoitsport : Bayern Monaco, Nagelsmann su Sule: 'Lo conosco dall'Under 16. Può tornare su grandi livelli' - persemprecalcio : ?? Dayot #Upamecano, difensore francese fino allo scorso anno in forza al #Lipsia, è il nuovo acquisto dei campioni… - CalcioPillole : Iniziato anche il ritiro del #BayernMonaco. Inizia così l'era #Nagelsmann. -