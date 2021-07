Ufficio postale a Fico: così il made in Italy ti arriva dritto a casa (Di giovedì 15 luglio 2021) «Vogliamo che si sparga la voce nel mondo che c’è un luogo in Italia dove puoi comprare prodotti artigianali e riceverli nel tuo Paese con l’Iva rimborsata. Se si sparge questa voce avremo un sacco di stranieri che vengono a spendere qua». Ne è sicuro Oscar Farinetti, fondatore di Fico, che racconta il servizio di Poste Italiane all’interno del parco agroalimentare di Bologna. Leggi su udine20 (Di giovedì 15 luglio 2021) «Vogliamo che si sparga la voce nel mondo che c’è un luogo in Italia dove puoi comprare prodotti artigianali e riceverli nel tuo Paese con l’Iva rimborsata. Se si sparge questa voce avremo un sacco di stranieri che vengono a spendere qua». Ne è sicuro Oscar Farinetti, fondatore di, che racconta il servizio di Poste Italiane all’interno del parco agroalimentare di Bologna.

