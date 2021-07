Sulmona, Centro Tecno-Algos e San Raffaele: cure all'avanguardia contro il dolore cronico (Di giovedì 15 luglio 2021) Presentato il progetto "Centro Tecno-Algos”, una struttura all'avanguardia e innovativa per la ricerca e la cura del dolore cronico derivante da neuromielolesione. Avrà sede a Sulmona presso la Casa di Cura San Raffaele. Il dolore cronico rappresenta la malattia più diffusa nella popolazione italiana. Secondo i dati del Ministero della Salute ne soffrono più di 13 milioni di nostri connazionali e di essi 4 milioni non riescono ad avere le cure ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Presentato il progetto "”, una struttura all'e innovativa per la ricerca e la cura delderivante da neuromielolesione. Avrà sede apresso la Casa di Cura San. Ilrappresenta la malattia più diffusa nella popolazione italiana. Secondo i dati del Ministero della Salute ne soffrono più di 13 milioni di nostri connazionali e di essi 4 milioni non riescono ad avere le...

